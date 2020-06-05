每年6～8月是台股一年一度的除權息旺季，統計目前已公告配發現金股息的上市公司，累計配發金額約達1.1兆元，較上一年度的1.3兆元，下滑約15％，減少的主因不全然是因為疫情，去年部分公司因產業週期循環導致獲利下滑，進而調降股息發放金額。投信法人指出，投資人不用擔心今年股息再投入市場的金額減少會影響除息行情動能，因為全球超低利率政策加上量化寬鬆造就了豐沛的場外資金，台股後市看俏。

野村台灣高股息基金經理人柯淑華指出，綜合各家智庫對台灣今年GDP預估情形，年增率約在1～2％，受疫情影響相對輕微。此外，以1.1元兆現金股息換算，台股平均股息殖利率高達3.8％以上，在全球投資區域上，僅次於新加坡及倫敦，搭配定性相對高的總經環境，台股極具吸引力。

展望後市，美國的內憂外患不少，除需提防二次疫情外，逐漸升高的種族問題及對北京貿易談判的攻防皆須留意。上述風險雖不至於動搖美國國本，但高漲的股市遇上市場雜音仍容易有獲利了結賣壓。整體而言，對台股行情的正面觀點不變，但估計短期內將維持下有支撐、上有壓力的震盪走勢。

(工商 )