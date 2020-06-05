女團「INTERDREAM」由團長葵妮、ZT及Yuni三位平均年齡19歲且熱愛舞蹈的女孩組成，每位成員除了舞技佳，且各自擁有不同專長，葵妮除了能歌善舞，還會模仿、創作、饒舌，而身高最迷你只有152公分的ZT是太魯閣族，除了舞蹈還具有繪畫天分，此外，膽子最大的Yuni除了舞蹈也學過打擊樂，烏克麗麗、木琴、鐵琴、馬林巴都難不倒她。

她們近日推出新歌〈No Play No Gain〉，鼓勵年輕人應該要玩出成就。MV則以隱喻手法表達，在暗夜中，男主角與三位團員於校園呼喚筆仙做為開場，首度拍攝新歌MV，團員們緊張又興奮，聊起現實生活中是否有遇到靈異事件？葵妮說：「以前容易有感應體質，眼尾餘光會常常會掃到白閃影，也曾與朋友夜遊騎腳踏車經過公墓，朋友一度太緊張大喊了我的名字，我頭也不回！」Yuni則表示：「雖然膽子大，但家人以前曾常看到穿著軍裝的人踢正步的靈異事件，所以拍攝MV全程帶著家人準備的平安符求心安。」而ZT雖然超怕阿飄，但真正令她驚訝的是：「哇！拍一支MV的幕後工作人員原來要這麼多人啊！」

新世代唱跳女團INTERDREAM。（奇想國際提供）

(中時 )