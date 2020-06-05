群聯(8299)於今(5)日公佈5月營收，在新冠肺炎疫情肆虐下依舊呈現雙增，單月營收39.05億元，月增加9%，年增加16.39%，5月SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近15%。

群聯5月合併營收為39.05億元，月增加9%，年增加16.39%，累計前5月營收達203.51億元，年增率將近30%。

群聯與去年同期比較，5月SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近15%，而SSD整體控制晶片總出貨量成長將近6%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量仍維持270%的高成長，顯示消費者因為高清解析畫質(4K及8K影像)及高速資料傳輸所帶動的高階儲存需求不斷上升。此外，相較穩定的高階嵌入式工規控制晶片應用市場，年度累計總出貨量也維持53%的穩定成長，且工控產品對群聯整體營收占比持續上升，有助於降低市場波動對群聯營收及獲利的影響，而累計1至5月記憶體總位元數(Total Bits)也保持23%的年增長率。

董事長潘健成表示，嵌入式工控應用是群聯長期耕耘的市場，近期一個成功導入(Design-win)的例子是醫療機構常有病患就診資料需要備份或是將診斷資料遞交給病患的需求，傳統的做法是將資料燒錄成光碟片(Optical Disk，例如CD)，然後遞交給病患，但是遇到了現今家庭已經逐漸沒有光碟機可以讀取光碟片的問題，因此NAND儲存產品就成了最佳的替代方案，這是一個非常典型的科技改善人類生活的例子，而群聯期望能透過群聯的技術，為大眾生活帶來改善。

(時報資訊)