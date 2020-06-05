展旺(4167)今日股東會通過更名為松瑞製藥，今年首季獲利創公司成立以來單季新高，隨著公司培南針劑產品搭上新冠肺炎相關需求，以及Sandoz、Apotex等主要客戶訂單穩定成長，今年獲利可望較去年倍數成長，有機會再創新高。

松瑞製藥2016年取得美洛培南的美國學名藥證(ANDA)後，已成為全台灣第一家，也是目前唯一一家成功從原料藥(API)向下垂直整合製劑(FDF)的學名藥廠，而2019年取證的厄他培南ANDA，更是進入門檻極高的針劑產品。

厄他培南在美國市場的銷售額最高曾達到4億美元，全球銷售額超過6億美元，是台灣藥廠所擁有的ANDA當中，市場單價最高、市場規模最大的針劑產品。松瑞製藥在新董事會以及經營團隊的帶領下，厄他培南第二條產能將於下半年加入生產，今年美國地區之銷售額更能夠突破10億元大關，挑戰台灣藥廠出口美國藥物市場之銷售冠軍。

培南類抗生素對於已住院治療的重症新冠肺炎病患而言，屬於必須伴隨施打的藥品之一，以避免免疫力已經低落的病患又罹患院內感染的風險，而美國新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，美國FDA已通知本公司兩項培南抗生素-美洛培南(Meropenem)及厄他培南(Ertapenem)已發生供貨吃緊的情形，松瑞製藥已積極配合美國FDA要求，進行備貨的準備。

松瑞製藥今日股東會除了更名外，也進行董事會改組，本次延攬了國泰醫院前院長林志明，以及前醫藥工業技術發展中心(藥技中心)顧問鍾柄泓擔任獨立董事。

林志明曾在台大醫院擔任泌尿外科總住院醫師，並且在國泰醫院體系擔任管理職務達數十年，而鍾柄泓曾在國防管理學院擔任藥學系主任，榮民藥廠擔任廠長，不但嫻熟GMP法規之最新趨勢，更在製藥領域具備數十年的產業經驗。在兩位醫界以及製藥界深具經驗的獨董加入後，松瑞製藥更有信心能夠在快速變化的醫藥產業中穩健成長，打下公司永續經營的基礎。

(時報資訊)