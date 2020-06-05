期交所6月8日上市臺灣永續期貨、臺灣生技期貨，另為強化期貨市場價格穩定，期交所亦於同日擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及ETF期貨商品。

臺灣永續期貨之交易標的為FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數，該指數係由臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)於2017年共同發布，並於2018年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣420億元。投信業者亦推出相關ETF，顯示國內市場對永續投資日益重視。期交所因應此一新投資趨勢，於6月8日上市「臺灣永續期貨」，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。

另一項新商品臺灣生技期貨，交易標的為臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數，該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，且與目前期交所已上市之股價指數期貨商品具相當區隔性，亦具波動性，符合交易人潛在避險及交易需求。另2019年上市上櫃生技醫療類股成交值達新臺幣1.16兆元，僅次於電子類股及金融保險類股，排名臺股第三。為扶植實質經濟，期交所亦於6月8日推出臺灣生技期貨，提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

為使更多民眾認識「臺灣永續期貨」及「臺灣生技期貨」兩項新商品，期交所刻舉辦「永續生技 機會有你」有獎徵答活動，鼓勵民眾多加熟悉商品特性，活動至6月14日止。

期交所107年起分階段實施動態價格穩定措施，108年已適用於所有股價指數期貨及臺指選擇權等主力商品，109年6月8日進一步納入匯率期貨及ETF期貨。其運作方式原則上與股價指數期貨相同，於逐筆撮合時段，針對每一新進委託(包含限價、市價及一定範圍市價委託)逐一進行檢核，倘該筆委託為買進委託，其可能成交價格高於即時價格區間上限，則將該筆委託予以退單；倘該筆委託為賣出委託，其可能成交價格低於即時價格區間下限，則將該筆委託予以退單。藉此進一步強化期貨市場價格穩定，降低巨幅波動。

(時報資訊)