鴻海（2317）受惠訂單遞延效益顯現，2020年5月合併營收續繳「雙升」佳績、以3869.8億元改寫同期新高，站上今年高點，累計1～5月合併營收年減幅續收斂至6.74％，為同期第三高。公司先前預期，第二季營收可望谷底回升、季增逾15％。

鴻海公布2020年5月自結合併營收3869.8億元，較4月3809.25億元成長1.59％、亦較去年同期3842.17億元成長0.72％，續創同期新高。累計1～5月合併營收1.69兆元，雖較去年同期1.82兆元減少6.74％，仍創同期第三高。

觀察5月四大產品概況，鴻海表示，與4月相比，以消費暨智慧產品最佳、運算產品居次，元件與其他產品位居第三、企業產品殿後。不過，與去年同期相比，則以運算產品最佳、消費暨智慧產品居次，元件與其他產品位居第三，企業產品仍殿後。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時表示，隨著防疫衝擊逐漸消除，以及企業、運算、元件與其他等3類產品線恢復成長動能，預期第二季營收可望季增逾15％、但年減個位數百分比，下半年展望則仍不明。

鴻海預期，受惠在家辦公及線上娛樂需求增加，包括伺服器、網通的企業產品第二季營收可望季增逾15％、年增逾10％。電腦、平板等運算產品亦同步受惠上述需求增加，營收可望季增、年增逾15％。

而元件及其他產品方面，鴻海預期受惠光學鏡頭模組出貨增加，第二季營收可望季增逾15％、年增逾10％。僅智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品持續疲弱，營收估季減個位數百分比、估年減逾15％。

(時報資訊)