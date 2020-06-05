台中一名男子因闖紅燈被警方攔查，但拒絕配合，男子竟突然開車衝撞員警，導致員警當場被撞飛，腿部骨折送醫，而男子隨即開車逃逸，目前警方正積極追緝中，而男子疑似是毒品列管人口，詳細的事發原因仍有待調查釐清。

李姓男子5日上午駕駛小客車行駛在台中大甲區，因違規闖紅燈遭警員林觀譜攔查，他拒檢駕車逃逸，途中遇治喪設置路障欲迴轉，在倒車過程中執意衝撞巡邏機車後肇逃，致右臀骨及左小腿等處骨折送醫，警方組成專案小組全力追緝，下午在大安區大安港路逮捕李嫌到案。

大甲警分局指出，今日10時25分於新美街與永順巷口，大甲派出所警員林觀譜擔服守望兼取締重大交通違規勤務，巡經光明路與五福街口，發現李男駕駛小客車闖紅燈交通違規，於是上前攔查，但李為規避查緝駕車逃逸。

李男續於光明路與永順街口紅燈右轉，後於永順街與新美街口，因該處治喪設置路障欲迴轉逃逸，但倒車過程中執意衝撞員警巡邏機車後往永順街方向逃逸，致林員右臀骨及左小腿等處骨折，緊急送大甲區光田醫院醫治，由院方評估後續診療行為。

警方隨即組成專案小組全力追緝李嫌，並循線於下午13時許在大安區大安港路查緝到案。

大甲警分局呼籲民眾若發現不法行為，應即刻撥打110報警，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時電子報)