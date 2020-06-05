高雄福誠高中國中部體育班排球選手林柏廷（中）文武雙全，不僅是球隊主力，會考成績更獲得4A1B＋＋的佳績，未來將選擇直升福誠高中體育班繼續追逐他的排球夢。（福誠高中提供／洪浩軒高雄傳真）

國中應屆畢業生最在意的國中教育會考成績5日放榜，高雄福誠高中國中部體育班排球選手林柏廷文武雙全，不僅是隊上主力之一，會考成績更獲得4A1B＋＋的佳績，未來將選擇直升福誠高中體育班繼續追逐他的排球夢，希望跟隊友們在高中階段將甲級聯賽冠軍錦旗帶回學校。

林柏廷自從小學就接觸排球，3年前毅然決然加入曾2度榮獲全國排球甲級聯賽冠軍的福誠高中國中排球隊，今年在林柏廷與隊友們攜手合作下奪得全國國中排球聯賽第4名，他與隊友們朝夕相處，一起經歷各種酸甜苦辣，有了革命情感，與隊友們約定好要在高中聯賽奪下冠軍，幫助學校重返榮耀，所以選擇直升福誠體育班，續追排球夢。

林柏廷在校內段考、模擬考成績名列前茅，幾乎所有成績都維持在全校前20名，此次會考以拿下5A為目標，但很可惜因1題之差僅獲得4A1B＋＋，不過他並沒有因為選擇體育班放棄學業，未來將會利用練球之餘的時間或假日，補強課業的不足。

學校師長曾給林柏廷生涯發展的建議，因為升上高中課業相對繁重，體育班專項訓練又需耗費相當大的體力，擔心他的學業無法跟上普通班學生，減弱了未來的競爭力，因此建議林柏廷可以考慮直升普通班，課後再參加排球隊的訓練，兼顧學業及最愛的排球。

但林柏廷熱愛排球，怕球技跟不上隊友，父母也尊重孩子的選擇，最終選擇續讀體育班，他也分享在身負運動員與學生身分雙重壓力下的成功祕訣，只要「只專注在當下，做什麼像什麼」就能學術並行，上課時專心聽老師講解，練球時專注投入訓練，即可將時間作良好的管理，並得到課業與球技的平衡。

林柏廷表示，與隊友們拿到聯賽冠軍後，希望在大學選擇電機資訊學群繼續研讀，同時加入大學排球社團，把排球當成最愛的體育休閒活動。

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(中時 )