中市一名62歲陳姓婦人，因咳嗽、發燒及呼吸困難到大里仁愛醫院掛急診，經層層檢測，並非新冠肺炎，但婦人有急性呼吸窘迫症（ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME ARDS）現象，住院後隔天病情惡化險些踏入鬼門關，最後靠葉克膜和輔助治療救回一命。

大里仁愛醫院心臟血管中心楊文義副主任表示，陳婦X光檢查發現肺部輕微浸潤，住院第二天卻發生嚴重缺氧和吸不到氣的現象，緊急轉入加護病房接受氣管插管並接上呼吸器，但情況仍然持續惡化，於是祭出葉克膜、調整呼吸器使用與俯臥姿勢（PRONE POSITION）治療，經流感、新冠肺炎、非典型細菌肺炎、細菌培養、肺結核和黴菌等各項病毒檢查結果，皆呈陰性反應，二周後出院，不料一周後陳婦再度入院，再經兩周治療後痊癒出院，現在門診追蹤並未復發。

楊文義指出，每年台灣有數百人因為急性呼吸窘迫症而死亡，常見原因有肺炎，如：新冠肺炎病毒、流感病毒、SARS、MERS等；細菌肺炎，如非典型性細菌肺炎等；另外還有嚴重外傷、大面積燒傷和胰臟炎等因素。

楊文義接著指出，每年台灣都有幾百人因呼吸衰竭使用葉克膜支持治療，針對這些病人一部分有找出明確原因，仍有20％～30％病人沒有正確診斷，可能是由現代醫學尚未發現的他種病毒所引起，值得醫界重視。

(中時 )