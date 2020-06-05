交通部觀光局最新公告，轉型培訓案因經費即將「用罄」，預告將於6/12停止申請新案。觀光局將另推「銀髮無障礙旅遊培訓」，培訓課程4天32小時，讓觀光從業人員培訓時數滿滿好好，主辦單位表示，6/5開放線上報名，名額有限，欲報從速！

主辦單位表示，此培訓課程對象限全國旅行業/旅宿業/觀光遊樂業之從業人員/導遊領隊人員，且需二年內有執業者，14天內無出國旅遊史。此培訓課程一期為4天32小時，安排二天室內、二天戶外課程。上課時間早上08:30到下午17:20，每一期4天，培訓地點位於集思台北科技大學會議中心(億光大樓)2樓。

主辦單位說，報名梯次第一期 6/22(一)、6/23(二)、6/24(三)、6/29(一)：第二期 6/30(二)、7/01(三)、7/02(四)、7/03(五)。由於報名人數每期80人，將依收到報名表之先後順序為主。

(中時電子報)