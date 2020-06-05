國安會前秘書長 李大維正式接任海基會董事長 17:492020/06/05 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李大維致詞。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李大維正式接任海基會董事長。（趙雙傑攝） 李大維正式接任海基會董事長。（趙雙傑攝） 海基會今日舉行第10屆董監事第11次聯席會議，正式推選國安會前秘書長李大維為董事長，致詞時針對兩岸關係表示，兩岸關係雙方都有責任，應謀求長期相處之道，避免分歧擴大，並希望兩岸能以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定與未來長久發展作出積極貢獻。 李大維曾任外交部部長、次長、駐美國代表、駐澳洲大使、駐歐盟代表、駐加拿大代表、行政院新聞局局長、北美事務協調委員會主委等職。 (中時 ) #兩岸 #兩岸關係 #關係 #董事長 #海基會 #李大維 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 新聞 70移工集中檢疫竟隱瞞高市府 藍營痛批民進黨政府吃人夠夠 - 政治 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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