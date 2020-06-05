李大維正式接任海基會董事長。（趙雙傑攝）

李大維正式接任海基會董事長。（趙雙傑攝）

海基會今日舉行第10屆董監事第11次聯席會議，正式推選國安會前秘書長李大維為董事長，致詞時針對兩岸關係表示，兩岸關係雙方都有責任，應謀求長期相處之道，避免分歧擴大，並希望兩岸能以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定與未來長久發展作出積極貢獻。

李大維曾任外交部部長、次長、駐美國代表、駐澳洲大使、駐歐盟代表、駐加拿大代表、行政院新聞局局長、北美事務協調委員會主委等職。

(中時 )