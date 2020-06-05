半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出三款功能安全套裝軟體，簡化STM32和STM8微控制器和微處理器對於安全至關重要之工業、醫療、消費和車用產品研發。

這些套裝軟體可免費下載使用，其中包含滿足IEC和ISO規範所需資源。意法半導體擁有超過1,000多款STM32微控制器，以及包括STM8AF車用級認證產品在內的STM8系列微控制器，為開發者提供廣泛的產品選擇和親民的價格，而價位較高的專用安全MCU通常無法滿足上述優勢。工業用功能安全套裝軟體X-CUBE-STL取得了TUV Rheinland認證測試機構的IEC 61508 SC3認證，與安全手冊的使用條件配合使用，可以在STM32裝置上獲得SIL-2或SIL-3等級的安全功能。

X-CUBE-STL現已上線，可支援多數STM32產品，預計2020年第四季可將最新發表的STM32L5、雙核STM32H7和STM32MP1系列納入支援。

對於安全至關重要的家電，X-CUBE-CLASSB通過了Underwriters Laboratories（UL）的IEC 60335-1和60730-1的功能安全認證，適用於STM32F0、G0、F1、F3、G4、F2、F4、F7、H7、L0、L1、L4和WB系列STM32微控制器。

STM8-SafeCLASSB套裝軟體讓開發人員能夠把STM8產品高效能、低成本和低功耗的優勢應用於家電產品上。X-CUBE-STL、X-CUBE-CLASSB和STM8-SafeCLASSB包含自檢庫以及必要的安全文件檔。自檢庫檢測CPU內核和記憶體元件，無上層應用相依性，可輕鬆加入使用者的應用中。

(工商 )