東森戲劇《姊妹們 追吧》現正熱播中，坤達和張允曦（小8）兩人在劇中曖昧許久，今晚終於上演吻戲，劇中一連兩場曖昧戲和床戲，都在床上進行，兩人自嘲要馬沒進度，要馬進展大突破。原本躺在床上的坤達，霸氣將床邊正要離開的小8猛拉回來擁吻下去，站在床邊的小8得旋轉180度坐上床，兩人再深情接吻，動作難度不小。

小8首度拍吻戲，感謝坤達很會引導，還說過去看偶像劇吻戲橋段，內心都會狂吐槽，認為現實中根本不會這樣，直到自己下來演了，才知道有多困難。她過去總認為自己上唇不好看，「沒想到偉忠哥跟坤達都很喜歡我的嘴唇，製作人跟男主角都這樣說，讓我覺得很神奇，自信也跟著回來了」。和坤達2次吻戲經驗，小8開玩笑表示「坤達是我這部戲的知音，他的嘴則是我的知己」。

東森電視九點檔大戲《姊妹們 追吧》，每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出。並華視頻道將於6/8(一)起自首集開播，每週ㄧ至週四晚間8:00-10:00，一天兩集播出。

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)拍曖昧戲卻被虧殺氣重。（東森提供）

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