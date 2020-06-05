台北電影節去年推出「非常新人」企劃，介紹來自影視及劇場的潛力演員，今年再推「2020非常新人」，引薦9位銀幕新星，分別有《陪你很久很久》蔡瑞雪、《下半場》朱軒洋、《返校》曾敬驊、《刻在你心底的名字》陳昊森、主持與演出皆獲得好評的李霈瑜、《女鬼橋》詹宛儒、《無聲》劉子銓和陳姸霏、《哈囉少女》王渝屏。

當中曾敬驊提到對台北電影節的印象，他說：「就是每年影展都會有許多精彩的台灣電影在這裡首映，也有很多很難得看到的國外電影和新導演的作品，很榮幸今年能夠成為非常新人的一份子。」蔡瑞雪則提到自己第一次參加台北電影節是去年《陪你很久很久》在中山堂的世界首映，她表示當時的回憶很棒，也很開心這次可以獲選為「非常新人」。

台北電影節自今年2月開始籌備「2020非常新人」，從主演電影未超過兩部的演員中，選出在外型和表演上具有明星特質與潛力的新秀，他們將在影展部分場次擔任電影開場引言人，透過表演者的角度切入故事，再向全場影迷介紹電影，訓練台風之餘，也增加被觀眾看見的機會。

為了呈現「非常新人」獨一無二的面貌，今年影展特別邀請以《狂徒》入圍金馬獎最佳造型設計的許力文、以《江湖無難事》和《返校》雙料入圍台北電影獎最佳造型設計的施筱柔，以及曾為彭于晏、陳意涵、許瑋甯等知名藝人擔任造型師的Paul領軍，為9位非常新人設計造型，並由攝影師林科呈拍攝形象照。

(中時 )