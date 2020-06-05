新冠肺炎疫情趨緩，因應疫情指揮中心公布「防疫新生活」，以及6月7日起台灣各防疫措施逐步解封，台北故宮也於5日內部院會後決議新的管理措施，自6月6日起取消進場人數控管，但故宮也不諱言，台灣邊境管制的情況下，國際觀光客不來，暫時不可能出現大量人潮。

台北故宮將於6日起取消進場人數控管，但會視展場擁擠程度適度疏導遊客，以維持社交距離，同時，觀眾進館仍維持量體溫及酒精消毒措施，若場內無法保持社交距離時，也會勸導戴上口罩，而展場服務人員仍維持一律全程佩戴口罩。

(旺報 )