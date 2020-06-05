美國的新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，但隨著各地逐步解封重啟經濟，悶了2個多月的賭城拉斯維加斯，終於在4日零點起，局部開門迎賓！飯店、賭場、餐廳與酒吧，都湧入不少人潮，但群眾忽略社交安全距離，擠在一塊忘情享樂的畫面，令人提心吊膽。

Las Vegas has been open for 45 minutes. pic.twitter.com/v3wcjYBcKe — Ed Komenda (@ejkomenda) June 4, 2020

為了迎接財神爺上門，又要顧及防疫，各賭場早就準備好多項防疫方案提報當局，包括讓顧客保持社交安全距離，入場量體溫，以及加強消毒清潔，工作人員戴口罩等，多家賭場也都有醫護人員待命。

不過說很容易，要落實卻很難。當午夜零點開門時刻到，大批賭客和觀光客大排長龍，在部分場所，社交安全距離根本完全被忽略。

據當地媒體《拉斯維加斯評論報》記者艾克斯，在市中心D飯店賭場大廳拍攝的影片，都可見人群挨得太近的景象；而各賭場規定，賭客在玩吃角子老虎時，必須相隔一台機器，但許多人對這措施置若罔聞。儘管有的飯店提供免費口罩，不過玩家們似乎沒啥興趣戴上。

(中時 )