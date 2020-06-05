美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸窒息死亡，引發大規模反種族主義抗議遊行，並衍生暴力衝突。對紐約的藝術家彼得．普奧海姆而言，曾多次到訪亞洲也喜愛亞洲的他，一直認為世界的人甚或動物都是平等的，也因此把作品角色塑造得獨一無二，希望觀者也打破框架，珍視自己和他人原生的特質。

奧普海姆在日本相當受歡迎，每年會在好幾個都市巡迴展出，實則他常悄悄生活在越南、泰國或其他東南亞地區，也常在首爾、上海或台北舉辦個展，事實上他與台灣也頗有淵源，38年前他曾以交換學生身份就讀東吳大學，閒暇時就逛台北故宮，然而直到3年前才因台灣紅野畫廊邀請再度造訪台灣。紅野畫廊負責人李博文便指出，奧普海姆雖是紐約藝術家，但其內斂性格反而更像是東方人。

奧普海姆長居紐約，對於種族歧視的傷害也略感一二，他指出自己孩子的同學中，有來自台灣的移民，基於對台灣的親切感，他也一直想認識同學的台灣家長，但台灣家長似乎刻意保持距離，這也使奧普海姆有一些不解，進而也理解，台灣人在美國多仰賴彼此扎實的群體結構，這樣的反應也可能肇因於成長過程受到歧視的傷害。

奧普海姆筆下像是彩色泡泡糖的精靈角色，至今已不下千種，絕不重複，他認為世上每個人都是獨一無二的，就像他畫中的色彩球，是上天給予的特質，應得到尊重。畫中的角色是人？動物或精靈，他也希望由觀者找到屬於自己的答案，也藉著無框架的想像療癒自我的精神，不再糾結於他人的好惡情。

今年奧普海姆在台三度舉辦個展，以《精靈的夏日序曲》為題，意味著聰明靈敏，擁有自我。李博文指出，奧普海姆看世人一如電影《阿甘正傳》主角，生命中的重要朋友包括非裔、身障者、受家暴的女性，帶給創作更多的啟迪及智慧，也使得他的作品有著跨文化的療癒性。

(旺報 )