日前伊朗才發生，少女愛上大叔被家人阻止，慘遭父親「榮譽處決」（honour killing）拿鐮刀砍頭，類似悲劇也在印尼上演，印尼的南蘇拉威西省（South Sulawesi），一名16歲少女蘿絲米尼（Rosmini Binti Darwis），自己承認與遠房親戚有染，結果被兩位哥哥活活砍死。

蘿絲米尼因為身體不舒服，出現嘔吐、腹痛等症狀，兩位哥哥前來探視她，蘿絲米尼卻向哥哥們坦承，與已婚的45歲堂兄烏斯曼（Usman）發生關係，一開始哥哥們還不相信，認為蘿絲米尼被施了黑魔法，直到確定兩人有染，兄弟倆先要求烏斯曼娶妹妹，但對方拒絕，於是動手教訓烏斯曼。

接著挾持隔壁鄰居，強迫對方娶蘿絲米尼，同樣遭到拒絕後，兄弟將鄰居囚禁，隨即拿木棍還有刀子，當著親友面前，重擊蘿絲米尼頭部，接著揮刀砍死妹妹，過程竟無人願意搭救，最後被囚禁的鄰居逃跑報警，但警方到達現場時，蘿絲米尼早已身亡。

警察局長蘇曼特里（Wawan Sumantri）表示，兩名嫌犯承認殺害蘿絲米尼，供稱得知妹妹曾與堂兄曾發生關係，感到非常憤怒，且無人願意娶她，更令他們覺得羞恥，警方同時拘留同家庭的7名成員，以免他們遭到當地憤怒的民眾報復。

(中時電子報)