新冠肺炎疫情歷經54天國內無新增本土病例，全台大解封前夕，台南市長黃偉哲今天下午率市府各局處首長宣告「防疫新生活」政策，台南市配合中央取消人流管制，25日將舉辦的龍舟賽也恢復表演及市集活動，台灣國際蘭展也積極與蘭協進行協調，可望最近會有消息，至於實名制、實聯制則仍會繼續實施。

黃偉哲說，6月25日即將開鑼的龍舟賽事，如期舉辦，且因為台南是全台獨一無二夜間龍舟賽，基本上會朝向展演活動恢復，市集活動恢復辦理的方向進行。

黃诶哲今天公布台南版防疫新生活相對應措施，他說，第一個是實名制，洽公、廟會、宴席或至藝文場館觀賞展覽、表演、參加集會活動或至娛樂場所消費時仍應配合實名、實聯制，到醫療院所或長照機構探病應採預約制。其次是餐廳隔板暫時維持，這是為了確保不會被飛沫、被懸浮微粒傳染；另外，搭乘大眾運輸工具，配合中央步調不再強制戴口罩，但駕駛員還有櫃台服務人員，包括區公所、戶政事務所及市府第一線櫃檯人員仍要戴口罩。

黃偉哲強調，台南市政府會採取動態滾動式檢討，如發現可逐漸撤封，就會撤除，詳細情形會公布在台南市政府官網，也會放在市長臉書還有各局處的臉書，周知民眾。衛生局指出，餐飲業者來客數雖不再受限，但仍應區隔社交距離，非特定人士同桌要提供隔板；解除辦公場所室內分艙分流及在家上班等措施。

(中時 )