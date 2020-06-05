交通部下周將宣布安心國旅補助方案，近日密集會商補助內容，過去幾次國旅補助遊樂園優惠僅限12歲以下孩童，交通部長林佳龍這次拍板「致青春」，年齡上限從12歲提高到19歲，也就是高中以下學生，今年7、8月可無限次爽玩全國22家遊樂園，均免收入園費。

根據觀光局規劃的安心國旅草案，自由行旅客遊樂園優惠適用業者包括麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等22家。

林佳龍指出，今年上半年許多中學生的校外教學、班遊受影響，還有今年初考完學測卻無法出門旅行的高三學生，那些旅程是青春學子很重要、很美好的經歷和回憶，如果能夠在疫情趨緩後，用鼓勵的方式「彌補一下孩子們的青春」，他會支持觀光局的規劃。

觀光局則回應，過去遊樂園優惠的年齡多訂在12歲以下，因為可帶動家長伴遊時的門票收益和消費；這次若提高到納入國、高中生，受惠人數增加，雖然家長不見得需要陪同，但反而增加家長跟叛逆期的孩子在暑假共同出遊的誘因，甚至有增進親子關係的意外收穫。

原先入園優惠方案認定年齡上限的標準，訂為2002年元旦（含）後出生，但為避免同屆同學有人免費、有人要繳錢的情況，交通部敲定只要在7月1日補助上路時未滿19歲者、也就是2001年7月1日（含）以後出生的學生，憑身分證即可享有優惠。

(中時 )