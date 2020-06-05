美東時間4日週四，「未報導的新冠肺炎和防疫封鎖真相」一書的作者Alex Berenson在社交媒體上發帖指責亞馬遜含糊不清的審核制度，稱亞馬遜在審核他的書之後將書移出了Kindle。

馬斯克隨即回復Berenson的帖子，並@了貝佐斯和亞馬遜，評論稱：是時候拆分亞馬遜了，壟斷是惡行！

亞馬遜和貝佐斯本人都未立即回應馬斯克。不過，同為科技界大佬，馬斯克和貝佐斯的不合由來已久。

去年有媒體指出，早在2004年，這兩人還曾經共進晚餐，聊一聊本行，但隨著他們各自旗下的航空領域公司：貝佐斯的Blue Origin和馬斯克的SpaceX發展壯大，兩人之間的關係越來越緊張。

貝佐斯與馬斯克最大的一場紛爭來自2013年。NASA從那一年開始對私營企業開放使用甘乃迪航天中心39A發射台，Space X就申請希望在那裡發射火箭，貝佐斯也表示要用那個發射台，並為了防止Space X佔用39A而向美國政府投訴。馬斯克非常憤怒，稱貝佐斯搞了騙人的花招。

最終，39A之爭以Space X獲勝告終。SpaceX於2014年簽下39A的20年租約。同年兩人又有了專利上的糾葛。貝佐斯的Blue Origin申請了一項打造可回收火箭的專利技術，馬斯克發現之後對此質疑，稱在海上登陸火箭的設想已經在太空研究圈子討論了數年。2015年，Space X的立場佔了上風，Blue Origin的專利被迫做了些改動。

去年，兩人的對抗達到了頂峰。在紐約的一個私人演講活動中，貝佐斯公開批評馬斯克將火星作為殖民地的目標，諷刺說，誰要想移民火星還不如在聖母峰上住一年，因為那裡跟火星比起來就是天堂。

馬斯克此後反擊稱，Blue Origin要發射幾千枚人造衛星的計劃是複製前人的做法。他還嘲諷，Blue Origin聲稱要用名為「藍月」（Blue Moon）的太空船登陸月球，當大家用藍色來說地球的時候，誰會選擇再給月球著陸器用藍色起名呢。

(中時電子報)