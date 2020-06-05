罷免高雄市長韓國瑜機將在6月6日投票，高鐵將加開一班南下列車，疏運旅客。資深媒體人蔡玉真今天貼出照片表示，早上高鐵全滿。PTT網友則表示，6/6上午新增的高鐵車次又完售，反被酸：「韓粉動員南下監票順便促進高雄發財不行逆！」

蔡玉真在臉書貼出照片表示，早上的高鐵就已經全滿了！8成的北漂年輕人，回高雄行使最具歷史意義的公民權。

網友紛紛表示，「這是高雄人面子的問題！」、「我朋友也都回去高雄了」、「台鐵也是，回高雄的列車滿滿都是年輕人！」不過也有網友認為，「還沒有下班下課、怎麼是呢？」

PTT政黑版網友則貼文指出，前兩天高鐵新增好幾班，原本想說夠了，結果剛剛查一下，6/6上午新增的車次又完售了，標準車廂和商務車廂都沒了，只剩12點過後的。

底下網友紛紛留言說：「韓粉監票部隊來惹，大家對決啦！」、「搞不好是反對票啊，不要小看我們北漂韓粉。」、「關我屁事！完售就完售，你家樓下7-11飲料完售，要不要也來。」、「感覺可以看看之後的退票率，就知道有沒有人搞鬼。」

(中時電子報)