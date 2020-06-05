鴻海（2317）5日公布5月營收3,869.81億元，較上月3,809.25億元成長1.59％，較去年同期的3,842.17億元，增加0.72％，呈現雙成長，且5月營收成功創下歷年同期新高。

鴻海指出，四大類產品表現，相較於上月，以消費性電子產品表現最佳，其次為電腦終端產品，再來是元件及其他產品，雲端網路產品則墊底，若與去年同期相較，則以電腦終端產品表現最優，其次為消費性電子產品，第三名的和第四名元件及其他產品、雲端網路產品排行不變。

(工商 )