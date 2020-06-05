新冠肺炎疫情衝擊，國銀獲利也受影響。永豐金控5日公布自結，2020年5月單月盈餘9.63億元、前五月累計稅後盈餘45.15億元、累計稅後EPS0.4元，受到疫情影響，前五月獲利較去年同期（56.69億元）衰退20％。

永豐金控5日公告，2020年5月自結單月稅後盈餘9.63億元，累計前5月稅後盈餘45.15億元。其中主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘8.38億元，累計前5月稅後盈餘42.29億元；永豐金證券5月稅後盈餘2.21億元，累計前5月稅後盈餘5.66億元。

永豐金控表示，永豐銀行整體獲利雖然受到疫情影響，但財富管理業務手續費仍呈現大幅成長態勢，核心收益仍維持穩定的成長。此外，永豐銀行積極進行數位轉型，去年上線的「大戶DAWHO」數位帳戶的開戶動能仍強勁，持續保持快速增長的態勢，到今年第一季為止，開戶人數已達18.6萬人（開立帳戶數為37.2萬戶），對於帶動銀行的相關業務成長有相當的助益。

永豐金控表示，2020年金控仍聚焦強化資產配置；提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；深化公司治理、永續發展與風險控管等五大經營主軸，既定策略不受新冠肺炎疫情影響，但疫情衝擊經濟活動，將持續關注客戶違約風險，並配合政府紓困措施，協助客戶渡過難關，亦將從中尋求商機，減緩疫情對永豐的衝擊。

(工商 )