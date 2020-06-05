台灣鑑識科學專家李昌鈺博士聞名全球，被封為「現代版福爾摩斯」的他，57年從警生涯偵破多樁重大案件，包括國人熟知的「319槍擊案」，不過，8月底他將從美國康乃迪克州紐海芬大學（University of New Haven）副校長與教授職位退休，退休後將投身鑑識科學推廣。

李昌鈺宣布從大學退休。（圖／University of New Haven）

根據《紐海芬大學》報導，81歲的李昌鈺博士自1975年入聘，在擔任教職的45年間，幫助紐海芬建立鑑識科學領域，從指紋鑑定到國際認證的多學科領域，堪稱首屈一指。

81歲李昌鈺宣佈退休。（圖／University of New Haven）

紐海芬大學校長史蒂芬卡普蘭（Steven Kaplan）表示，很少有人能像李昌鈺一樣，在鑑識科學領域帶來如此顯著而恆久的影響力，他並表示，「李博士告訴我，他覺得是時候退休了，讓下一世代的鑑識科學博士們到最前線」。

李昌鈺宣佈退休了！接下來把自己的故事推向大銀幕。（圖／報系資料照）

李昌鈺博士過去曾鑑識台美多起重大案件，不僅鑑識過轟動全美的「辛普森殺妻案」，以及「九一一恐怖攻擊事件」後的鑑識工作等，他並曾參與調查甘迺迪總統兄弟被刺2宗大案，是享譽海內外的「華人神探」；李昌鈺也曾數度返回台灣，協助包括桃園縣縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、三一九槍擊案及蘇建和案等重大刑案鑑識。

李昌鈺未來將把自己的故事推向大銀幕，並計畫與妻子去世界各地走走。除此之外，他將擔任紐海芬大學名譽教授，並繼續維持「李昌鈺博士刑事科學研究中心」運作，培養鑑識人才。

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(中時電子報)