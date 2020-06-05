卜蜂計畫在花蓮設立5座養雞場，但遭受到居民群起抗議下，卜蜂發言人劉明哲昨日表示，在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，所有花蓮建場計畫將暫停。他不諱言，遇到這問題也代表，不知台灣的畜牧業未來要如何發展下去。

劉明哲指出，卜蜂從事件開始，便展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，並針對水源區地帶、土石流地帶及工業化養雞等外界質疑事項召開說明會，進行說明。

「暫停計畫，是希望讓居民能心情沉澱一下！卜蜂現在多說什麼都不對。」劉明哲表示，其實台灣每人每年平均食用315顆蛋，需求量量占全球第3名，且花蓮的蛋逾9成來自外縣巿，在當地設場，可節省3％的交通碳排放目標。

劉明哲強調，卜蜂養雞場規畫採最高標，在平地上進行人道養殖，並採水簾式設計，與傳統養雞場有天壤之別，未來會更努力讓鄉親知道。

根據卜蜂規畫，在花蓮計畫興建4座種雞場，分別座落在鳳林及光復，1座蛋雞場在壽豐，目前都處於素地狀態，光是土地成本便達1至2億。由於沒建廠，所以不會影響營運。

劉明哲指出，卜蜂在花蓮養雞場的建置申請，都依循中央主管機關單位相關法規申請辦理，日前並針對民眾三大主要問題水源區地帶、土石流地帶及工業化養雞等質疑召開說明會，進行完整說明，同時承諾計畫暫緩期間，將積極與政府及鄉親做更密切溝通。

(中時 )