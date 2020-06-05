蘇內閣在蔡英文總統新任期上任後僅換6位閣員，根據品觀點民調中心民調最新結果顯示，民眾對於520內閣改組，蔡英文總統與蘇貞昌院長留任大部分閣員的決定，滿意度達43.3%。至於各部會首長的防疫表現上，以衛福部、交通部、經濟部和內政部的防疫表現讓民眾最有感，其中又以衛福部部長陳時中的滿意度79.3%最高。

品觀點民調中心於2020年05月27日至29日透過網路調查，進行「新冠肺炎期間政府防疫表現」調查，總計完成1,068份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3%。調查結果顯示，民眾對於520內閣改組，蔡英文總統與蘇貞昌院長留任大部分閣員的決定，滿意度達43.3%，不滿意度24.9%；但是進一步交叉分析發現，40歲以下的民眾不滿意度低於10%，不過50歲以上的不滿意度上升至40%以上；而不滿意這次內閣改組的區域以高屏地區58.1%最高，其次是東部離島地區45%；至於教育程度部分，以國小及以下程度的民眾最不滿意這次內閣改組，不滿意度達49.3%。

蘇貞昌(右)與總統蔡英文(左)(總統府提供／資料照片)

至於在各部會首長的防疫表現上，以衛福部、交通部、經濟部和內政部的防疫表現讓民眾最有感；有79.3%的民眾對衛福部長陳時中擔任防疫指揮官的表現感到滿意，不滿意僅有9.2%；至於經濟部長沈榮津規劃的防疫紓困措施，有38.6%感到滿意，不滿意26.5%，而經濟部以組織口罩國家隊表現最讓民眾印象深刻。

而交通部長林佳龍在規劃防疫措施的表現，有32.3%的民眾表示滿意，不滿意28.2%，而民眾對交通部暫停兩岸航線防疫和強制鐵公路上車戴口罩政策印象最深刻；至於內政部長徐國勇為了配合防疫，協調各大宮廟暫緩廟會慶典政策，有57.3%的民眾感到滿意，不滿意14.9%，而民眾對內政部警政系統確實追蹤居家隔離的作為印象最深刻。

表性。

(中時電子報)