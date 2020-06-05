遠雄建設(5522)今(5)日召開股東會，會中去年公布合併營收為206.72億元，較前年衰退14.72%，稅後淨利31.39億元，則較前年成長56.64%，EPS為3.89元，每股配發現金3.5元，遠雄建設總經理湯佳峯表示，大巨蛋已跟北市府取得共識，有望今年8月復工，2021年底完工，2023年Q1試營運。

湯佳峯表示，今年3月25日台北市環境影響評估委員會，讓大巨蛋有條件通過環差(環境影響差異分析報告)，大巨蛋已通過台灣建築中心性能審查，補正報告後，待內政部營建署認可核准，就會向北市府申請復工，希望6月底取得建照、8月復工，順利的話2021年12月可全面完工，力拚2023年Q1試營運。

此外，北市府針對回饋金部分，湯佳峯進一步指出，大巨蛋停工五年期間，地租已從每年6000萬，調漲至現在每年1億元，且遠雄每年都在認列損失，不過遠雄也持續對環評、都審會對於人流、避難作應有的調整與部分退讓等補正，遠雄在重新取得建照後，將與北市府重新議約，未來將走向仲裁，希望針對商場租金或是許可年限做遞延，不至於影響日後營收。

而遠雄去年營收表現，湯佳峯表示，依舊維持「短平快」的策略，加上提高中南部推案比，但地價上漲過快，房價基期偏低，壓縮獲利空間，故雖營收衰退，但遠雄近兩年將手上不適宜開發、整合不佳的土地出售，獲利了結，去年已賣40餘億土地，獲利表現較佳。

此外，今年還有50餘億土地將售出，不過，遠雄目前土地存量仍有700億加上預推案量500億，總共1200億，仍夠遠雄未來4~5年、維持平均200億推案量無虞。

針對推案部分，湯佳峯表示，看好台商回流、未來廠辦需求、去化快等趨勢，將提高廠辦推案比至3成，今年將有中和廠辦和北士科兩案，住宅部分，今年將有5案可完工認列，包含北市內湖「常御」、中和「遠雄CASA」、竹南「新苑」、台中「遠雄之星6」以及台南「新源邸」，總計近150億案量。

(中時電子報)