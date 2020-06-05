李大維正式接任海基會董事長。（林勁傑攝）

海基會今舉行董監事會，張小月正式將董事長一職交棒給李大維，李大維說，從舊日同事張小月手上接下此職務感觸特別深，海基會肩負兩岸交流服務的重大責任，他會盡最大努力讓海基會替台灣民眾及兩岸關係和平穩定做出貢獻，並將兩岸工作視為自己人生的志業。

此外，海基會原秘書長姚人多請辭後，李大維會後表示，秘書長一職將由副秘書長蔡孟君兼代。

李大維致詞時指出，目前疫情對區域局勢影響仍繼續擴大中，尤其美中對抗升高，中國大陸及香港情勢的變化，對兩岸關係都帶來很多的變數與挑戰。面對複雜多變的全球局勢，在蔡總統堅持和平穩定、不挑釁、不冒進的政策立場下，台灣在變局中屹立不搖，持續厚植實力，與世界同行，520蔡總統就職，各國友人表達致賀，美國國務卿蓬佩奧也讚賞。

李大維表示，如今我們面臨空前挑戰與絕佳的機會，台灣正處在亞太地區樞紐，致力於區域與兩岸和平穩定，堅持捍衛民主自由法治的普世價值，是不變的原則與目標。

他說，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視及珍惜的交集，以這次疫情武漢包機為例，雖然因兩岸防疫規定作法分歧，造成很多波折，最終雙方仍達一定共識，讓滯留武漢、湖北的台灣民眾能夠返家，而且因為嚴謹的防疫程序，返回台灣的民眾沒有受到異樣眼光與歧視，這也證明為了民眾福祉，兩岸合作可以殊途而同歸。

展望未來，李大維引用蔡英文就職演說「兩岸關係正處於歷史轉捩點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」，作為海基會董事長，期許兩岸都應該以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定、未來長久發展做出積極貢獻。

李大維強調，海基會是廣義國安團隊一員，未來他會更加努力和陸委會與相關部門合作，也延續深化海基會服務與交流工作，兩岸之間每一件大小事都非常重要，必須以嚴謹態度與專業精神，持續累積互動及善意，無論台商、台青、台生、陸配、陸生，兩岸民眾的未來就是兩岸關係的未來。

「我常勉勵外交部同仁，工作必須非常審慎，這不僅是一個工作，也是一個人生的志業，如今我也將兩岸工作視為自己人生的志業」。

(中時 )