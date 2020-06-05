昨(4)總統蔡英文在總統府接見多個環保團體，致詞時表示在過去4年任期中已有多項成就，環境品質文教基金會表示，在致詞中看不到總統對自然的關心，只有對展現政績的熱心，蔡總統誤把環境日當成政治舞台，甚為可惜。

環境品質文教基金會表示，今(5)日是世界環境日(World Environment Day)，同時也是台灣環境日，昨天蔡總統在總統府接見多個環保團體，在致詞時表示過去4年的成果，如再生能源的推動、空污紅色警戒日數減少8成、一次性塑膠的源頭減量及提高瀕危物種保護的社會共識。

然而從蔡總統的發言中看不到對自然的關心，只有對展現政績的熱心，總統如果真的關心自然，應該會問：在台灣這片土地上，有多少人、多少族群、多少物種正因為環境的惡化而受苦，而我們又該如何做得更好？

環境品質文教基金會指出，對於未來世代需要的資源，政府若能思考並反省能否做得更多，相較於政績發表，老百姓會更想看到這個，這也是環團昨日會面總統的目的，因為沒做的永遠比已經做得還要多出許多。

世界環境日從1972年通過以來，一直就是一個人類自我檢視、自我反省的日子，而不是一個用來宣揚施政成就的日子，總統與幕僚並未認識「環境日」的真諦，誤把環境日當成政治舞台，在場的環團朋友也未能加以指正，甚為可惜。

環境品質文教基金會說，今年環境日的主題是「自然時刻」(Time for Nature)，提醒我們的一切來自於自然，因此關心自己之前必須要先關心自然，這是我們的覺醒時刻，要發出我們的聲音，要重新建立更好的人與星球的關係。

(中時 )