新冠肺炎疫情衝擊，造成全球許多工廠停工，國際交通運輸往來停擺，原物料或貨品無法進口，藥品與製藥原料輸入也受影響，衛生局長曾梓展5日表示，鼓勵業者先尋找原料藥替代來源，加強藥品短缺通報機制，若查獲訂貨量異常，將要求業者退回藥品供應商，避免不當囤藥。

市議員施志昌、林祈烽關心社區缺藥問題，疫情波及，農曆春節後向通報缺藥及缺料件數達上百件，中央雖公布替代藥品及控制囤貨等相關措施，衛生局應查明調配台中各區域間藥品供給狀況，維護民眾領藥權益。

施志昌說，根據食藥署藥品供應平台，從過年後至今，全台就有高達113項藥品被醫療院所或藥廠通報缺藥或缺製藥原料，由社區藥局通報缺藥就有77項，新冠肺炎之前，缺藥通報一個月1、2項，但現在3個多月就累積113項。

施志昌指出，疫情期間，一般民眾避免上大醫院，也讓很多民眾開始回到社區藥局領藥，但缺藥危機卻也帶給民眾困擾，像是民眾領取慢性處方箋，很多醫療院所會習慣在處方箋上套印「處方箋上全部藥品不得以其他廠牌替代」，導致民眾到社區藥局領藥時，若遇上缺藥，卻不能用其他替代藥品。

市府每年派員稽查藥廠生產情形，對於疫情衝擊，鼓勵業者先尋找原料藥替代來源，加強藥品短缺通報機制，若接獲食藥署通知，有醫療院所訂購藥品數量異常即啟動調查，依中央《嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則》，查獲訂貨量異常，將要求業者退回藥品供應商，避免不當囤藥。

曾梓展強調，市府並向各醫療院所通知，不得於慢性病處方箋先行套印「處方箋上全部藥品不得以其它廠牌替代」，經查台中市14家醫院皆無於處方箋先行套印情事，市府持續加強實地訪查。

(中時 )