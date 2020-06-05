勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至5日下午5時為止，審核完畢後核貸件數為83萬7,984件，累計撥款件數為70萬2,893件。

勞動部勞工紓困貸款在3日下午停止受理，當時受理申貸案件已經達到110萬4,695件，而目前各承貸銀行正在消化核貸案件、加速撥款。

勞動部勞工紓困貸款的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，5月31日晚間24時已完成122萬3,347件，總計撥款112萬6,375件，總金額為337億9,125萬元。勞保局表示，這項職業工會投保的紓困案已在22日截止申請，但職業工會仍可於31日前將截止申請日前收到之案件上傳，所以統計數據上仍會有部分的變動增加。

(工商 )