交通部觀光局將於下周一（8日）宣布39億元「安心國旅補助方案」，近日正密集會商補助內容。交通部知情官員今（5）日傍晚透露，不同於過去歷次國旅補助，遊樂園優惠僅限12歲以下孩童，交通部長林佳龍已親自拍板，這次要「致青春」，年齡上限從12歲提高到19歲，也就是高中以下（含今年應屆畢業生）學子，「今年七、八月無限次爽玩全國22家遊樂園」，均免收入園費，成為推動國旅的大利多。

根據觀光局規劃的安心國旅草案，自由行旅客遊樂園優惠適用業者全國共22家，包括：麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等。

交通部官員透露，林佳龍在開會研商國旅方案時表示，今年上半年，許多中學生的校外教學、班遊受影響，還有今年初考完學測卻無法出門旅行的高三學生，那些旅程是青春學子很重要、很美好的經歷和回憶，如果能夠在疫情趨緩後，用鼓勵的方式「彌補一下孩子們的青春」，他會全力支持觀光局的規劃。

觀光局也說，過去遊樂園優惠的年齡多訂在12歲以下，因為可帶動家長伴遊時的門票收益和消費；這次若依部長指示提高到納入國、高中生，受惠人數增加，雖然家長不見得需要陪同，但反而增加家長跟叛逆期的孩子在暑假共同出遊的誘因，甚至有增進親子關係的意外收穫。

有趣的是，與會官員轉述，原先入園優惠方案認定年齡上限的標準，訂為2002年元旦（含）後出生，但林佳龍詢問，「這樣同一屆的同班同學，會不會有人免費、有人逾齡要繳錢？」還有一位主管以 「地方媽媽」身分喊話，說他孩子剛好就是高中應屆畢業生，還核對了一下今年畢業生的生日年份。

官員說，最後敲定只要在7月1日補助上路時未滿19歲者、也就是2001年7月1日（含）以後出生的學子，憑身分證即可享有優惠，也避免了應屆畢業生學生證已繳回的認定問題。

(工商 )