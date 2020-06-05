國內新冠肺炎疫情趨緩，食藥署5日宣布，在全力協助國產檢驗試劑研發下，已核准通過第一件國產新冠肺炎（COVID-19）抗體檢驗試劑，准許專案生產。據悉，該申請案是「凌越生醫」開發的新冠肺炎抗體快篩，敏感性為100％，特異性為95％，滴血後10分鐘內就能測得結果。

食藥署指出，目前一共核准4件國產檢驗試劑的製造，其中3件為「核酸試劑」、1件為「抗體試劑」，另外在進口方面，已經核准專案進口的試劑有19件，包含13件核酸試劑、6件抗體試劑。

抗體檢驗試劑是什麼呢？食藥署解釋，人體受病毒感染後，會在體內產生抗體，因此檢驗抗體可提供「受測者是否曾經被感染」的資訊，進而掌握被感染的人數，有助於追查社區感染的狀況。

但食藥署也說，由於抗體需於感染一段時期才會產生，所以「在急性感染期不一定能測出」，因此抗體檢驗試劑不能做為診斷的唯一依據，目前仍以PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢驗為準。

食藥署提到，截至6月4日止，食藥署已積極輔導約60餘件，目前有14件申請案，來自10家廠商，食藥署除核准3件「核酸試劑」外，首件抗體檢驗試劑已通過相關臨床前測試，及臨床評估驗證，因此核准專案製造，供我國防疫運用。

(工商 )