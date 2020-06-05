陸美之間的航線之爭有望落幕，加上周三(3)公布的「小非農」ADP的5月份就業數據遠優於市場預期，市場觀望將公布的美國官方5月份就業數據以及失業率，道瓊期指周五(5)盤前上漲超過300點。

隨著新冠疫情放緩，美國國內旅遊需求回溫，航空業者從7月開始將大幅增加航班，市場投資人信心大增。但美國揚言將於16日起禁止所有大陸航空航班飛往美國，主因是部分美國航空此前因疫情暫停飛往大陸的航班，至本月要求復飛大陸，卻未獲陸方許可，才引爆這次紛爭。不過，大陸民航局立刻宣布放寬外航限制，讓這場航線戰有望落幕。

此外，美國周五將公布5月份非農就業數據以及失業率，經濟學家預期為非農就業減少800萬人，失業率達19.8%。但由於先前部份數據有透露觸底跡象，市場樂觀浮現。

截至台北時間5日晚間6點，道瓊期指上漲319點或1.22%、暫報26572點；標普500指數期貨上漲25.38點或0.82%、暫報3135.88點；那斯達克100指數期貨上漲41.25點或0.43%、暫報9667.52點。

隨著OPEC+減產協議有望延長至7月，布蘭特原油期貨上漲2.65%、暫報41.05美元，再度站回40美元關卡；西德州原油期貨上漲0.75美元或2%、暫報38.16 美元。

(中時電子報)