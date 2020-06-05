BenQ明基友達文教基金會長期輔導苗栗縣公館鄉石墻數位中心，5日開設數位課程，教導公館小農建立網路商家平台行銷農特產品，石墻社區總幹事邱新和是棗農，也是數位課程的學員，他表示，順應網路世代，能夠將公館的紅棗、芋頭、蜂蜜、福菜等農產推廣出去，再創商機。

明基友達文教基金會承接教育部「竹描數位機會中心輔導計畫」，計畫主持人陳哲妮表示，透過一系列數位課程及文化記錄，幫助公館小農建立故事，設計商品及行銷，累積品內容再培植數位技術，輔導利用FB、IG推廣好物，5日教導農民建立Google商家，宣傳在地文化、地景、產物。

石墻社區發展協會總幹事邱新和表示，公館鄉石墻數位中心成立12年，順應資訊世代，社區民眾及小農也要跟上科技腳步，利用網路推廣自家農產品，公館除了是紅棗產專區，也是黃金小鎮休閒農業區，集結在地小農與商家，可以向外推銷公館紅棗、芋頭、福菜等商品，從產地直銷轉戰網路帶來商機。

在地青農劉耀聰就曾嘗試網路行銷，他表示，之前曾申請FB粉絲專頁、Google商家等，推銷自家種植的油茶及紅棗，認同網路已成為強化推廣、銷售的重要管道，因此藉由上課進修，希望更精進網路行銷的部分。

陳哲妮指出，網路行銷「內容為王」，擁有豐富內容才能吸睛，過去輔導社區累積影像作品、小農故事等，放上雲端可連結圖文增加瀏覽及訂閱。另外，她提到2017年慶祝石圍墻村落建庄200年，曾出版「石圍墻村語」用影像說故事，走讀歷史地景，也留下謝春梅老醫師等人珍貴的文史軌跡。

(中時 )