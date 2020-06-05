台股從3月低點一路V型反彈不回頭，周五（5日）終場上漲86點、收在11479點，累計本周大漲537點，指數創下近3個月新高。有投資人認為，市場行情已過熱，法人、大戶會拉到12000點給散戶解套？分析師指出，大盤短線漲多後提防拉回，11500點以上有長達4個月套牢區，建議投資人降低持股比例。

隨著疫情趨緩，全球股市資金行情狂燒，台股突破半年線後，整體量價結構表現佳，目前短期均線持續維持多頭排列，周線連三紅，且周KD指標持續黃金交叉，預期中線趨勢仍看好，外資本周回補台股，市場資金也從防疫、生技股轉戰電子股。

有網友在批踢踢提問，加權指數幾乎沒休息的反彈到11500點，只差600點就來到疫情前的12197高點，漲多就是最大利空，法人或大戶真會拉到「萬二」給散戶解套？還是在11500點布局空單？並認為「市場已經過熱了，一堆同事開始報明牌給我了，碗總是要有人洗的」。

摩爾投顧分析師張嘉軒提醒，台股進入11300至11500壓力帶，投資人應先減碼經營，雖然指數有可能繼續往11500以上邁進，但11500以上是從去年11月到今年2月長達4個月的套牢區，不太容易一次越過或站穩，因此指數來到11500以上，建議投資人降低持股比例。

另有法人表示，台股目前仍為多頭格局，但因短線正乖離過大，市場追價意願可能趨於保守，預期短線漲多後可能拉回休息，呈現震盪整理走勢。

(中時電子報)