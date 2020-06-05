戴姓女騎士遭水泥車內輪差碰撞輾過頭部，當場慘死，警方以帳篷將她連人帶車覆蓋。（程炳璋攝）

又見內輪差死角惹禍，台南市中西區中華西路與府前路口5日傍晚4時30分發生一件死亡車禍，一輛預拌水泥車與一輛機車同時綠燈右轉，卻因內輪差死角，水泥車右側先撞倒機車，戴姓女騎士摔車鑽進水泥車內，再遭右後輪輾過頭部，當場腦漿噴出死亡。

64歲蔡姓司機駕駛一輛預拌水泥車，沿著中華西路南往北右轉府前路，同向外側，65歲戴姓婦人的機車跟著右轉，卻因為內輪差死角，蔡男未發現機車，水泥車右轉鮮撞倒機車，戴女摔車倒地鑽入車底，隨即遭水泥車右後輪輾過頭部，腦漿散落一地，當場死亡。

警方到場後，以帳篷將死者連人帶車覆蓋，隨即展開調查。蔡男表示，第一時間沒看見戴女機車，也沒感覺水泥車身遭碰撞，聽到壓碎聲時，事情已經發生。警方將水泥車拖去秤重，調查有無超載責任。

戴女的兒子到場，驚見帳篷內蓋著的是母親屍體，當場痛哭失聲，他悲痛的說，母親在作居家清潔工，應該是結束工作正要回家，不料竟然遭逢車禍厄運。

警方調查，蔡男駕駛的預拌水泥車在合法時段進入府前路，但是否涉嫌超載，已將車拖往秤重，全案會先以過失致死罪方向偵辦。

(中時 )