南韓外交部第二次官(副部長)李泰鎬5日上午與美國國務院主管經濟事務次卿克拉奇(Keith Krach, Under Secretary of state for Economic Growth, Energy and the Environment)通電話。美方向韓方進一步介紹了其在產品供應鏈方面「去中國化」的「經濟繁榮網路」(Economic Prosperity Network,EPN)構想。

據韓聯社報導,構築「經濟繁榮網路」的目的在於從全球生產鏈中擺脫對中國大陸的依賴。克拉奇5月20日在國務院亞太媒體中心舉行電話會議時曾表示,「經濟繁榮網路」的核心價值是擴大自由主義陣營國家的供應網,進一步保護國民。

據南韓外交部介紹,克拉奇向韓方說明瞭上述構想等美方關切的國際經濟問題,雙方商定日後繼續就此保持協商。克拉奇還稱,美方在去年11月的第四次韓美戰略經濟對話上也向韓方介紹過該構想。

據介紹,克拉奇還提到韓美總統1日通電話一事稱,感謝韓方接受出席七大工業國集團(G7)峰會擴大會議的提議,並期待會議取得積極成果。此外,雙方還高度評價了韓美合力應對新冠病毒疫情的成果,並商定月底以視訊方式舉行韓美高層經濟對話局長級磋商,今年下半年在美國舉行第五次韓美戰略經濟對話。

南韓《朝鮮日報》2日報導說,繼前一天美國總統川普表示,為了討論大陸問題,希望邀請南韓、印度、澳大利亞等參加G7峰會後,美國國務卿彭佩奧點名印度、澳大利亞、日本和南韓是對抗大陸軍事力量增長的同盟國之一。在尖銳的陸美矛盾中,美國要求「明確反中路線」的呼聲越來越高。

韓聯社也指出,被稱為「新冷戰」的陸美矛盾,從外交上加深了南韓總統文在寅的憂慮。綜合考慮南韓經濟對外依存度和陸美兩國在朝鮮半島和平進程中所占分量,南韓政府一直選擇「不選邊站」策略。但陸美矛盾加劇將迫使南韓面臨更加艱難的抉擇,美國推進的EPN「信任夥伴」聯盟便是一例。

(中時 )