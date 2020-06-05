台灣包裝飲料市場2019年市場值為625億，茶與水長期佔據前兩位，2019年台灣水品市場已高達110億，且每年仍不斷在成長，2019茶飲料市場更高達250億，悅氏因應市場變化，除深耕水品市場，也在2020年推出全台第一瓶，獲得三項醫學大學專利授權的茶飲料—悦氏「六茶」！

台灣瓶裝茶飲料市場近年因為手搖茶飲的強力競爭，銷量有不增反減的趨勢，根據飲料公會公布108年整體飲料銷量資料，主流品類綠茶與烏龍茶分別衰退了8.0％和7.9％，惟獨其他茶逆勢成長2.3％，表示目前台灣民眾在購買包裝茶飲料時，有功能性訴求的產品還是會較受青睞。另外，根據消費研究趨勢顯示，消費者對於能「吃」進去的健康和美麗相當重視，特別是90後世代，意即20~29歲的女性消費族群！

悅氏指出，悦氏「六茶」的品名即是代表精選「六」大天然素材，包括大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂和梅精，獨家配方也獲得兩項台灣專利和一項美國專利。

(中時 )