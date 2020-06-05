3日悠遊卡公司推出的「DS4造型悠遊卡」在6大通路開放預購，28,000個造型悠遊卡被秒殺，不過5日推出「不限量」加碼，粉絲開心到暴動了。（摘自momo購物網）

悠遊卡公司與取得索尼（Sony）公司旗下 PlayStation®4遊戲主機（PS4）獨家授權，推出DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，3日開放預購後28,000組「DS4造型悠遊卡」馬上售完。為了讓粉絲們不再抱憾，悠遊卡公司將採「限時不限量」方式加碼開放預購。網友見此消息樂翻：黃牛要崩潰啦！

「DS4造型悠遊卡」造成萬人空巷的搶購，悠遊卡公司始料未及，為了讓沒買到的電玩迷可以買回家蒐藏，悠遊卡公司表示將於6月8日（一）上午11時起起至6月10日（三）晚間11時59分止。且這次採「限時不限量」方式，將依照最後「預購總數」進行增產，只要在「活動期間內成功預購」就絕對能夠入手。

由於「DS4造型悠遊卡」太過搶手，也造成在市場上出現黃牛亂喊價的情形，一個原價390元的手把悠遊卡，被不肖黃牛坐地起價喊到1萬元，這次悠遊卡公司開出加碼，無疑給這些想吵架的黃牛們很狠打臉。PTT網友也拍手叫好表示「黃牛是不是爽了，突然多了好多手把可以用？現在大家現在買黃牛的可以退了，讚啦！」

網上大家普天同慶，網友大讚「本來就應該這樣！」、「好爽，偶還不買爆」、「黃牛暴怒暴怒暴怒！！！說三次」、「黃牛末日」、「黃牛突然滿手都是悠遊卡不怕不夠用」、「黃牛要哭倒在廁所了」、「舒服嗎，黃牛？我好舒服」。

這款以PS4的搖桿DS4為造型的悠遊卡當手把感應時，還會發出藍光，與真實手把在遊戲時的表現無異。另外，追加預購的悠遊卡，民眾同樣可在「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PC home」、「MoMo購物網」等六大指定通路預購。

(中時電子報)