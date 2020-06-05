大魯閣（1432）5日股東常會，確認減資55.3％，減資後資本額從原16.79億元降至7.5億元，除彌補累積虧損，並進一步有效改善財務結構，法人估7月以後完成減資，淨值有望回歸票面10元以上，大魯閣近一個月股價漲幅逾9％，最高曾來到8.50元，5日6.05元收盤。

大魯閣連七年虧損，去年累積虧損12.24億元，達實收資本額二分之一，此次減資金額9.3億元，減資比例為55.3％，可讓淨值回到票面以上，有效改善財務結構，預計七月完成減資。

大魯閣總經理謝國棟在股東會上表示，除了減資外，過去一年積極整頓旗下事業體，將虧損事業處分，包括近期賽道樂園董事會通過一億元出售賽道樂園經營權，予新光三越主導的高雄草衙道購物中心，整個賽道樂園經營團隊皆將全部移轉，預計15日臨時股東會確認即可完成轉移，也進一步在賽道樂園長期虧損負擔。

謝國棟說，未來仍持續以「輕資產重經營」方向穩定經營；包括商場事業的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場，儘管受到新冠疫情衝擊，但自5月起人潮幾近回籠，且本周7日起百貨防疫解封，相對有望帶動業績回穩。

而在運動親子事業部分，今年起更擴展中壢 健身房、汐止健身房及棒壘球打擊場嘉義館、台中新時代滑輪場 Roller 186等，首季疫情延燒，但運動事業業績相對穩健，目前包括遊戲愛樂園全台17店、棒壘球打擊場有14家、保齡球館4家與1家卡丁車場等，合計高達36個據點。

至於上海基創體育管理事業，目前在上海、杭州、蘇州、成都、重慶等有七家場館，主要以經營保齡球館、運動酒吧與餐廳為主；而自去年實施大魯閣品牌使用權加盟事業，在今年第一季已有長春歐亞集團合作的三家加盟店開出，未開業還有2家，預計7月開幕，後續還有鄭州新田與新東潤集團等合作案。

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