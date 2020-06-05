擁有百萬訂閱的知名美妝Youtuber「Hello Catie」日前直球以「美咖你很煩 MKUP拜託不要再投放不實廣告了」為題發布試用產品的影片，影片中頻頻喊話要該知名品牌「不要再騙人了」，此影片發布兩周就吸引了188萬次瀏覽量，而出現在影片中的藝人翊萱臉書也有不少粉絲留言，提醒她要小心產品。

知名美妝Youtuber Catie發布影片指控美妝品牌廣告不實。（圖／翻攝自Youtube、臉書）

翊萱近年積極瘦身，半年就成功甩肉20公斤，身材纖細的她獲廠商愛戴也接下不少業配案子。而她近期推薦的按摩精華保養品，這次恰好遭Youtuber Catie點名功效不實，加上不少美妝品品牌前員工到影片下留言，踢爆品牌靠後製造假，引發爭議，網友們因此也到翊萱的臉書留言，希望她要慎選合作品牌。

影片中出現翊萱介紹畫面。（圖／翻攝自Youtube、臉書）

對此，翊萱回應本刊表示，「自己的膚質極為敏感，對任何美妝、保養產品都會反覆研究才會使用，對於合作的產品，事先也會進行試用，適合自己的才會推薦，不可能為了賺錢而損害自己的名譽。」對於網友給予的善意關心及提醒，她則說：「很多人給我加油打氣，讓我覺得很溫暖，很謝謝大家對我的肯定，日後我也會一如往昔，幫大家對產品把關。」

翊萱推薦產品的影片也引來網友留言。（圖／翻攝自Youtube、臉書）

同時翊萱也親自在臉書回應網友：「親愛的捧油們~我是老陳，你們的留言，我都有看見，非常謝謝你們呦。謝謝大家的關心跟提醒，不過請大家放心，老陳本人超龜毛，如果我覺得不好用或沒效的產品是不會推薦給大家的。」

翊萱靠著好身材獲得不少廠商信賴。（圖／翻攝自Youtube、臉書）

翊萱認為，不同的產品對每個人來說多少會有不同的效果，身為超級敏感肌的她承諾，自己推薦的每樣產品都會親自實驗一段時間，「如果過不了我這關，那真的不敢推薦。」她也誠懇的寫下：「只要是適合你的就是好商品，希望大家都可以找到屬於你的保養品。謝謝你們。」

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(中時電子報)