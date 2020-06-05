樂天桃猿隊林智平的打擊率4成87高於目前高居全聯盟打擊排行榜領先的隊友林泓育的4成20，只是林智平只差5個打席數，即可打進排行榜，不料，今（5）日的樂天桃猿與富邦悍將之戰，林智平竟然高掛免戰牌。

對於打擊火燙的林智平沒有出賽，桃猿隊總教練曾豪駒表示，主要是考慮到對戰的成績，林智平對戰富邦投手伍鐸的打擊內容並不好，雖然林智平最近的打擊表現不錯，不過還是要考量團隊的作戰。

曾豪駒表示，今天後半場如果富邦換投，林智平仍有機會上來打擊，就看他對於對戰的感覺如何，再來進行調整；其實林智平狀況保持好，後面的比賽有機會還是可以上場，因為賽程還很長。

很多人會問林智平只差5個打席數就是打擊王，問題是比賽要進行120場，曾豪駒說，如果補足5個打席成為打擊王，若是球季結束不是打擊王也沒有用啊！走到最後是打擊王最重要；就像目前猿隊戰績第一、但要到球季結束仍是第一，這才是真正的第一。

(中時 )