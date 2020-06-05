高雄市今年偏鄉地區國中會考英文均考出好成績，除了小港區鳳林國中、鳥松區鳥松國中學生英文成績大幅提升，六龜高中國中部考生整體英文成績也往上衝，其中鍾富賢同學獲得5A成績。

鍾富賢的爸爸感謝六龜高中對學生們的照顧，對偏鄉孩子不離棄；六龜高中國中部3年2班鍾富賢，今年國中會考獲得5A成績，國文科、自然科、社會科更是一舉創下A＋＋的好成績，英文科也得到A＋，數學也有A的優異表現，亮麗成績，讓全校師生與家長們相當高興。

六龜高中校長盧正川表示，近年來學校致力於學力提升與適性發展，辦學成果有目共睹，今年不僅高三參加繁星推薦的學生全數上榜，也有3名高三學生考取陸官專科學校，投身國防為國家效力。

另鳥松國中成績表現也相當亮眼，五科會考成績大幅度進步「破C」，其中英文成績較往年提高20％，令全校親師生雀躍不已，校長張振義2019年8月從旗津國中調任鳥松國中，經過一年整合打拼，不僅增班也大幅提升會考成績與學習效益。

此外，路竹高中國中部今年有2位同學獲得5A＋＋的佳績，總計獲得5A成績的學生有28人，4A1B＋＋成績的學生有17人，優越成績突破往年。

(中時 )