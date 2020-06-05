《DD52》陳漢典揣摩「喪屍挫屎」笑爆 楊丞琳秒傻眼：先不要

藝人陳漢典靠著在綜藝節目《康熙來了》扮演「最稱職綠葉」角色受到大眾關注，2018年發行個人首張專輯《先不要》，轉型唱跳歌手，演藝事業更上層樓，近日他受邀擔任偶像養成節目《菱格世代DD52》助教，與首席導師楊丞琳、潘瑋柏一同打造新女團。

首次擔任偶像養成節目的助教，又是有百位女孩的環境，陳漢典也分享自己緊張的心情，表示會盡己所能在女團表演上給予建議，用他的方式去鼓勵選手、鞭策選手，讓女孩們能發揮出最好的實力。

陳漢典也將自己定位成選手的朋友，化身選手與導師間的橋樑，希望選手們不要對他有距離，可以叫他「小陳」，有什麼事都可以找他幫忙，除了不時到練團室探班指導選手，在女孩們因為表演失利而難過落淚時，也當起衛生紙派送員，到後台為選手加油打氣，陪伴女孩度過難關，希望她們不要被負面情緒給影響。

想在節目中擔任選手爸爸媽媽的陳漢典，付出的用心導師選手都記在心裡，當選手因為表現不佳必須離開舞台時，都不忘感謝暖心助教漢典，漢典也忍不住流下淚來。《菱格世代DD52》將在6月12日YouTube與ETtoday首播，中天綜合台、台視、愛奇藝台灣站播出。

(中時電子報)