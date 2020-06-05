北市螢橋國中吳權祐（左一）、陳敬森（右一）拿到學科滿分，許書珩（中）則拿到滿級分。（北市螢橋國中提供／游念育台北傳真）

109年國中教育會考成績5日出爐，北市許多國中大放異彩，螢橋國中有3位學科滿分、1位滿級分的同學，成績達到第一志願的學生，比例更高達11.11％，滿級分的許書珩出身醫生世家，從小就想成為醫生，盼能對世界有貢獻；另外，古亭國中和蘭雅國中也有多名學生拿下全科5A以上的好成績。

古亭國中校長林泰安說，許多同學的成績都比預期高，從學生身上也看到，只要持之以恆，就能達到自己心中的理想目標，古亭國中趙恩群拿下30.8分的好成績，未來想當生物科技專家，研發藥品幫助更多人，林泰安說，學生平常也會參加童軍團或敬老重陽活動，相當很熱心，林指出，不希望同學只會死讀書，希望古亭國中的同學能參與各項活動。

古亭國中朱子彥拿下32.6分，未來想當醫生，盼可幫助更多生病的人，朱子彥說，讀書沒有別的方法，就是每天反覆練習不中斷，這次考取的成績比預期更好，努力沒有白費，盼能順利錄取成功高中。

蘭雅國中拿到滿級分的李婕妤指出，作文寫的是想開一家「圓夢的店」，因許多人有夢想，但沒辦法完成很可惜，盼能開一家能鼓勵客人勇敢面對恐懼的店，朝夢想前進，李婕妤還說，自己從小就有練習寫作、喜歡閱讀，因國中課業關係沒時間，接下來暑假最想學畫畫。

(中時 )