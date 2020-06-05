繼友訊、大同、東元傳出經營權爭奪戰之後，5月20日，股本僅有3億元、不動產價值卻高達2億餘元的LED廠東林，發布重要訊息公告：豐悅國際投資有意啟動公開收購。消息一出，成功吸引買盤介入。隔天，東林股價盤中一度飆至漲停，終場暴漲7.45％。

這讓今年烽火連天的經營權大戰，再度添上一筆神祕又懸疑的色彩。市場人士指出，東林的公開收購案，暗藏的是「假螳螂捕蟬，真黃雀在後」的隱諱戲碼。豐悅投資大動作公告，要收購坐落在台中精機園區的東林，但翻開東林今年股東會議事手冊，就會發現其實有三組人馬提出了董事被提名人選。據了解，真正有意介入經營的，是上市公司皇將、廷鑫的大股東—台中顏家相關人馬。

發布收購消息意在解套？

皇將、廷鑫都是目前已退居二線的顏德新併購大作，他擅長入主有經營危機的公司將之整頓改造。而此次，顏德新、皇將董事長林靜宜、廷鑫總經理顏兆鑫（顏德新之子），都出現在東林的董事被提名名單上，市場說法紛紜。一則是皇將看中東林位於台中精機園區的土地可拿來擴廠；二則是顏德新想再下一城，便透過已改由女兒顏文頎作為代表人的德鑫投資入主東林。皇將則表示，投資東林一事為大股東個人作為，與公司無關，也不予評論。

據了解，東林早就掌握顏家有意入主的消息，內部已有一派會將持有的東林股票賣給顏家，另一派則是以董事長高明仁、總經理林焙松為首，一方面想固守城池，但也已與顏家有所接觸。但最後董事會席次如何分配，仍需待6月22日東林股東會揭曉持股實力才能確定。

然而，東林可能被併購的訊息，也被其他市場人士得知而陸續買進東林股票，卻不巧遇上武漢肺炎，股價大幅下挫，因此慘遭套牢。相關業者判斷，會影響董事會改選的部分已經停止過戶，這次發動收購的一方其實持股不多，卻在此時如此大聲勢發布訊息，很有可能只是想透過消息面拉抬股價解套。

3大原因 今年戰況激烈

今年歲次庚子，似乎真的格外不平靜，不僅武漢肺炎蔓延全球，造成全球股匯市暴跌，隨著國際動盪，台灣資本市場也沾上了庚子之亂的色彩。今年上市櫃公司的董監事改選，市場派與公司派的攻防戰，頻繁登上媒體版面，連委託書代收業者都對台灣今年的董監改選大鬥法，直呼不可思議。

(中時電子報)