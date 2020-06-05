孫藝真放送事業線 美翻百想藝術大賞紅毯 18:282020/06/05 中時 李承陽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫藝真性感登上紅毯。（Netflix提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亮片禮服展現孫藝絕美氣質。（Netflix提供） 同劇男主角玄彬也帥氣登場。（Netflix提供） 第56屆韓國百想藝術大賞於5日台灣時間下午4點開始舉辦，今年因新冠肺炎影響，典禮採取無觀眾方式進行，紅毯亦為非公開形式，皆由線上直播進行收看。 雖然紅毯未開放，但明星還是盛裝出席，當中最吸睛的女星，當屬日前已公布獲得人氣獎的《愛的迫降》女主角孫藝真，並入圍電視劇部門最佳女演員，現場她著合身低胸亮片禮服步紅毯，放送深邃事業線、完美身材曲線，性感破表。 (中時 ) #孫藝真 #紅毯 #百想藝術大賞 #入圍 #韓國 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 館長老婆被罵醜 他曬「大眼爆乳照」霸氣嗆酸民：你瞎了！ - 娛樂 何如芸遭婚變夫爆「刷掉一棟豪宅」！方文琳神回一句被讚爆 - 娛樂 60歲劉雪華近照曝光！瓊瑤女神變白髮蒼蒼 - 娛樂 歐陽娜娜演奏會肩帶滑落 紅色禮服竟變「爆乳裝」 - 娛樂 佛洛伊德之死眾人心碎難收尾 巨石強森嗆川普「你在哪」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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