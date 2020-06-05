亮片禮服展現孫藝絕美氣質。（Netflix提供）

同劇男主角玄彬也帥氣登場。（Netflix提供）

第56屆韓國百想藝術大賞於5日台灣時間下午4點開始舉辦，今年因新冠肺炎影響，典禮採取無觀眾方式進行，紅毯亦為非公開形式，皆由線上直播進行收看。

雖然紅毯未開放，但明星還是盛裝出席，當中最吸睛的女星，當屬日前已公布獲得人氣獎的《愛的迫降》女主角孫藝真，並入圍電視劇部門最佳女演員，現場她著合身低胸亮片禮服步紅毯，放送深邃事業線、完美身材曲線，性感破表。

(中時 )