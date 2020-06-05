澎湖區漁會去年起跨海出擊，在台南市10個地區農會設櫃賣海鮮，尤其受山區民眾喜愛。趁著新冠肺炎疫情趨緩，澎湖區漁會在漁業署紓困補助下，安排至台灣推廣澎湖優質海鮮，首站選在玉井區農會辦理龍膽石斑魚湯、鮮炒熟小管試吃及促銷，不少民眾結伴來嘗鮮，一上午也賣出200多包時令海鮮。

澎湖區漁會跨海行銷去年選定台南試水溫，目前已在10個農會超市有設櫃，新鮮魚產訂貨後隔天就送達，其中以永康農會業績最佳；新市農會甚至還成立團購群組；山區的玉井、楠西與左鎮農會也是每個月都要補貨好幾次。由於與台南各農會合作順利，下一步將前進嘉義縣市農會設櫃。

澎湖區漁會魚產品直銷中心主任顏德福表示，澎湖海域純淨無汙染且雨水少，海水的鹽度比台灣沿岸高，加上日照時間長、水質極佳，不管是漁船出海捕撈或是養殖海鮮，口感及鮮度受消費者喜愛。

玉井區農會供銷部主任許秀玉表示，自去年澎湖區漁會設櫃以來，讓山區民眾可以更方便買到優質海鮮，隨著時令推出的海鮮賣得最好，龍膽石斑也是熱銷品項。

由於現正值澎湖小管產季，因此5日的促銷活動，農會及漁會特別推出200份的龍膽石斑魚湯、鮮炒小管料理免費試吃，以及買澎湖海鮮滿額就送有墨熟小管、龍膽石斑全魚切丁促銷，由於促銷太優惠，許多民眾顧不得吃，先衝去排隊買海鮮，再回頭慢慢品嘗。

顏德福表示，各合作農會銷售的澎湖海鮮，是由澎湖漁船所補撈，及澎湖縣政府所輔導的「澎湖優鮮」養殖魚種，都是通過認證，經過抽驗、評核層層把關的美味海鮮，消費者可安心購買食用。

(中時 )